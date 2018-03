Palermo: Gennuso, “il CAS è un ente inutile”

Dopo l’inchiesta giudiziaria di ieri sui tre lotti dell’autostrada Siracusa Gela che ha visto coinvolti anche vertici del Cas, consorzio autostrade siciliane, interviene sulla vicenda Pippo Gennuso, parlamentare regionale all’Ars.

“Da tre anni dico che il Cas è un ente inutile, una macchina mangiasoldi che va abolito. Alla luce dell’inchiesta chiedo al presidente della Regione quale sia la sua posizione e quali i provvedimenti che intenda assumere”.

Gennuso è deputato della zona sud della provincia di Siracusa ed è preoccupato per il blocco totale dell’infrastruttura. “Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci – dice Gennuso – vada a Roma a risolvere la questione, percé ci sono a rischio non soltanto centinaia di posti di lavoro, ma il fallimento delle imprese che hanno anticipato i soldi per i materiali relativi alla costruzione dei lotti tra Rosolini e Modica.

Quest’opera non può e non deve diventare una cattedrale nel deserto e la regione siciliana non può assumersi la responsabilità di mettere sul lastrico decine e decine di famiglie e soprattutto cancellare le aziende che hanno prestato la loro opera. Le imprese debbono essere pagate, si nomini un commissario straordinario per correggere gli errori del passato.

Riguardo al Cas – continua Gennuso – vorrei che Musumeci riferisse in aula e spieghi all’assemblea l’utilità di questo consorzio e soprattutto dove finiscono i soldi del pedaggio della Messina-Catania. Se non si trovasse una soluzione in tempi rapidi sono pronto ad azioni eclatanti, nell’interesse dei lavoratori, delle società creditrici e dei cittadini delle province di Siracusa e Ragusa”.