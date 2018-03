Paceco (Tp): maltrattamenti in casa di riposo abusiva, coppia in manette

Nella propria abitazione privata gestivano una casa di riposo per anziani totalmente abusiva. Non solo. Qui maltrattavano gli anziani. Lo hanno scoperto le indagini condotte dai finanzieri di Trapani che hanno arrestato due coniugi, gestori della casa di riposo per anziani.

Le indagini, eseguite sotto la costante direzione della procura di Trapani hanno permesso di accertare che i conduttori della struttura completamente sconosciuta al fisco, pur percependo in nero 1.000 euro al mese per ogni assistito, hanno maltrattato sistematicamente gli anziani ospiti con continune violenze di natura verbale, fisica e psicologica.

Non solo, agli anziani venivano somministrati medicinali senza alcun controllo medico per sedarli. Questo succedeva soprattutto durante le ore notturne.

I due arrestati sono indagati per lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e nei confronti degli indagati sono state avviate approfondite investigazioni finalizzate a ricostruire e sottoporre a tassazione i proventi illeciti conseguiti dalla coppia negli anni con l’attività abusiva in rassegna.