Modica (Rg): giovane picchia coetaneo, denunciato

Un episodio di bullismo a tutti gli effetti. Un ragazzino lo scorso 17 febbraio aveva picchiato un coetaneo nel centro storico di Modica, nel ragusano.

Nel corso di una partita di calcio aveva offeso e picchiato un ragazzino modicano mandandolo in ospedale. Si tratta di un tredicenne residente nel quartiere Sorda.

Per un presunto fallo di gioco il ragazzino ha offeso con prepotenza i coetanei con cui stava giocando a pallone nei pressi della Domus Sancti Petri e colpendolo con calci e pugni al petto, continuando anche quando il ragazzino era stremato ed era caduto a terra.

La vittima è riuscita a risollevarsi e ancora dolorante rientrava a casa dove tra le lacrime raccontava ai propri genitori dell’aggressione subita. Questi ultimi si premuravano di accompagnare subito il figlio in ospedale. I medici gli hanno dato una prognosi di sette giorni per lesioni riportate a seguito dell’aggressione patita decidendo di rimandare al giorno successivo la denuncia dei fatti presso il commissariato di Modica.

Gli agenti del commissariato, nonostante i pochissimi elementi forniti dalla vittima, avviavano immediatamente le indagini che portavano a risalire all’identità del giovane aggressore. Quest’ultimo è stato denunciato alla procura dei minorenni.

Proprio per constatare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, il dirigente del commissariato di Modica, Nicodemo Liotti, quest’anno ha partecipato a numerose iniziative e convegni che si sono tenuti presso gli istituti scolastici di primo e secondo grado.

L’episodio di bullismo denunciato dalla vittima fa comprendere come la campagna di sensibilizzazione condotta dalla Polizia di Stato contro tale fenomeno inizi a dare i suoi frutti, atteso che il riconoscimento da parte di ogni individuo, come è stato nel caso della vittima, della consapevolezza che il rispetto della legalità inizia con il rispetto delle persone con cui giornalmente ci si confronta per motivi di lavoro, studio, gioco, ecc. è il primo passo di una convivenza civile.