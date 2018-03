Messina: “Me ne vado” al teatro dei 3 mestieri

In scena “Me ne vado” al teatro dei 3 mestieri a Messina. L’appuntamento con il pluripremiato monologo sul tema dell’immigrazione è per sabato 17 marzo alle 21.00 e domenica 18 marzo alle 19.00.

Lo spettacolo che andrà in scena è autobiografico, in versione stand up comedy in cui vige l’interazione col pubblico e una commistione di stili sul tema dell’immigrazione.

Questi sono gli ingredienti di questo monologo ideato e realizzato dall’attrice e regista argentina di origini italo-libanesi, Marcela Serli che porta, inscritta nel suo dna di meticcia, la confusione di origini, lingue e culture (da Sipario.it).

Marcela si presenta e accoglie il pubblico raccontando i retroscena e la gestazione dello spettacolo, preparando gli spettatori a quello a cui assisteranno: un excursus arbitrario, perché dettato dal suo particolare punto di vista, di quello che il mondo fa soffrire a chi prende in mano la valigia e decide di partire.

Lo spettacolo ha anche ottenuto diversi riconoscimenti: ha vinto il premio Emergenze 2009” con il sostegno della Provincia di Massa Carrara e dell’Associazione Arts Village ed ha ottenuto il primo premio ne “I racconti dell’isola” Isolacasateatro (Milano).

Dalla stand-up comedy alla catarsi commossa andarsene è il pensiero costante di chi si sente straniero nel proprio paese, di chi si sente straniero ovunque. Come se la salvezza fosse muoversi! Chissà qual è la salvezza, chissà dove sta. Questa è la domanda che si pone “Me ne vado” di e con Marcella Serli.

E’ Importante la prenotazione: 090.622505 – info@teatrodei3mestieri.it – www.teatrodei3mestieri.it