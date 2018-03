Messina: minacciava con martello e coltello agenti della polizia, arrestata

Una 37enne di Messina è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. La donna sfrecciava ad alta velocità lungo via Rosso Da Messina ed è stato notato dagli agenti mentre suonava insistentemente il clacson per via delle auto in sosta.

Gli agenti si erano avvicinati all’auto per chiedere cosa fosse accaduto e per aiutare la donna. L’uomo ha minacciato con un martello prima e con un coltello poi gli agenti intervenuti.

Gli agenti sono riusciti a fare scendere la donna dall’auto e a calmarla, ma solo per poco. La donna infatti ha cercato di allontanarsi dagli agenti che l’hanno raggiunta non risparmiando loro insulti, spintoni e sputi.

Per Marianna Letizia, 37 anni, messinese, sono scattati gli arresti. I due martelli in ferro e i 5 coltelli con lama tra gli 8 e i 20 cm sono stati sequestrati. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato a suo carico precedenti condotte similari nonché numerose segnalazioni.