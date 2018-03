Messina: “confessioni di un demone” al teatro dei Naviganti

Continua la stagione al teatro dei Naviganti a Messina. Appuntamento con lo spettacolo confessioni di un demone dell’associazione culturale compagnia Efremrock con la regia di Paride Acacia.

Lo spettacolo si svolgerà ai Magazzini del sale sabato 17 e domenica 18 marzo prossimi. Entrambe le repliche sono in programma alle 21.00.

Sul palco gli attori Gabriella Cacia, Michele Falica ed Elvira Ghirlanda che interpreteranno tre personaggi “inquinati” dal demone Celiniano: Cecilia, Elisabeth e Ferdinando trascorreranno la notte di capodanno all’interno di una parrucchieria dove confesseranno i loro fallimenti e la loro ricerca della felicità piena di compromessi e piccoli traffici.

Strafatti di ammoniaca corretta ad acqua ossigenata, in pieno delirio, rievocheranno senza mai citarlo lo spirito di Ferdinand Louis Celiné in tutte le sue sfumature; attraverso le loro storie, le loro piccole vanità, daranno voce e corpo alla teatralità celiniana. Un appuntamento allo scoccare della mezzanotte, una sorpresa inattesa, un intreccio di storie borderline.

Un testo, quello di Confessione di un Demone, che non vuole essere un omaggio “oleografico” allo scrittore francese, né un semplice reading della poetica celiniana, ma un tentativo di far vivere tre personaggi tirando fuori i propri demoni pervasi di autentico Celinismo.

Mettere in scena Celine significa ritrovare le movenze, i toni, l’aggressività corporea della maschera, significa coinvolgersi totalmente in una dimensione spettacolare senza lasciare nulla allo spettatore, al sensibile voyeur. Per chi non scelga di negare il genio in nome del suo antisemitismo (o al contrario negarne l’antisemitismo in nome del genio), per tutti Celine rimarrà un enigma.