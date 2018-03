Catania: turisti derubati, ladro in manette e refurtiva recuperata

Il catanese 45enne Roberto Spampinato è stato arrestato dai carabinieri della cmopagnia di Catania piazza Dante con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento.

Il malvivente aveva preso di mira due coniugi di Brescia, turisti che avevano noleggiato un’autovettura da alcuni giorni.

Ieri pomeriggio la coppia si era fermata sulla strada per raggiungere l’aeroporto Vincenzo Bellini per prendere un caffè al bar. Il ladro che probabilmente li aveva seguiti, ne ha approfittato per entrare in azione e, dopo aver rotto il vetro posteriore dell’auto a noleggio, ha rubato due trolley e un computer portatile riposti nel bagagliaio dell’auto.

Alcuni cittadini, richiamati dalle urla dei derubati, hanno chiamato la polizia che è intervenuta immediatamente sul posto. I militari conoscendo bene l’humus criminale nella zona, hanno rintracciato dopo poco il malvivente nei pressi del Tondicello della Playa intento a disfarsi delle valigie già ripulite.

Le refurtiva è stata recuperata e riconsegnata agli aventi diritto mentre per l’arrestato sono stati disposti i domiciliari.