Vittoria(Rg): spiagge sporche, “l’amministrazione non mantiene le promesse”

“Stessa spiaggia, stesso mare, stessa sporcizia. Insomma, sempre le stesse cose, la solita amministrazione comunale populista targata Moscato che è’ stata letteralmente smentita dalla nostra video-denuncia postata sul mio profilo Facebook”. Così il consigliere comunale del Partito democratico di Scoglitti, Giuseppe Nicastro.

“Se prima abbiamo puntato l’attenzione sul problema della sabbia che sovrasta le strade della Riviera Gela che crea notevoli disagi alla circolazione dei veicoli, adesso abbiamo dovuto evidenziare anche le modalità e la tecnica comunicativa di come questa amministrazione comunale, durante la campagna elettorale prese in giro tutti i cittadini compreso i loro stessi elettori.

Per farlo è stato semplicissimo. E’ bastato leggere il programma del sindaco Moscato e rendersi conto delle bugie scritte su Scoglitti. Proprio nella seconda pagina c’è scritto a chiare lettere: “Scoglitti avrà spiagge pulite , accessibili ai disabili e con servizi funzionanti non solo nei mesi estivi”.

Praticamente l’ennesima bugia nei confronti dei cittadini di Vittoria e Scoglitti – prosegue Nicastro – e soprattutto nei riguardi dei disabili che finora non possono accedere alla spiaggia e di coloro i quali hanno creduto a questa classe politica dandogli pieno appoggio elettorale senza avere avuto riscontri risolutivi .

Nella video-denuncia facciamo notare i rifiuti depositati sulla sabbia, i tubi in polietilene che fuoriescono dal suolo, i materiali edili per scarichi fognari, pezzi di vetro e plastica, insomma l’abbandono più totale, un vero e proprio stato di sporcizia e di inquinamento delle nostre spiagge.

Facciamo appello al Sindaco , agli Assessori e soprattutto ai delegati di Scoglitti di intervenire , di andare a bonificare le spiagge come promesso e stabilito a pagina 2 nel programma elettorale di Moscato Sindaco .

Ad oggi Scoglitti e’ attanagliata da molti problemi, da un lungomare stracolmo di sabbia che sovrasta le strade, dalle strutture precarie della Marineria, dal porto ancora insabbiato, dalle sabbie della lanterna di colore nero causato dai continui sversamenti di liquami, gli stessi che si sarebbero dovuti risolvere nei primi 100 giorni (come da programma elettorale) e così non fu, dalle buche stradali e dalle numerose perdite idriche.

Senza contare la bella promessa mai mantenuta, cioé quella di “Avere le spiagge pulite, accessibili ai disabili e con servizi funzionanti non solo nei mesi estivi”.

Purtroppo abbiamo riscontrato solo degrado e desolazione, altro che spiagge pulite, altro che accessibilità per i disabili. Niente di tutto ciò, solo bugie. Questa ammnistrazione comunale deve scegliere e capire cosa intende fare per la nostra Città e per Scoglitti .

Invitiamo pertanto gli amministratori a lavorare seriamente, di evitare le bufale e di dire fesserie. Diversamente invitiamo gli amministratori a presentare le dovute dimissioni nel rispetto di coloro i quali hanno creduto in loro e che oggi dovranno ricredersi dato che le belle parole scritte sul programma e le promesse, sono state disattese.

Continueremo ad essere vigili e attenti alle problematiche che attanagliano Scoglitti e Vittoria, non permetteremo assolutamente che i cittadini vengano presi in giro in questo modo. La Città ancora attende il “Cambiamento” che attualmente risulta essere inesistente”.