Ragusa: cronotachigrafo alterato, denunciato un autista di Tir

Un sofisticato meccanismo di alterazione era stato collocato su un cronotachigrafo di ultima generazione trovato dagli agenti della polizia di Stato di Ragusa a bordo di un Tir. Al termine dell’operazione è stato denunciato il conducente di una ditta di trasporto.

La scorsa settimana una pattuglia della polizia stradale, in località Dicchiara, aveva controllato un veicolo di proprietà di una ditta di mazzarrone che procedeva con direzione Vittoria-Catania, condotto da un vittoriese di 50 anni. il veicolo era munito di tachigrafo digitale.

Grazie al controllo effettuato attraverso il portatile in uso alle pattuglie dove è installato un software denominato police controller, emergeva che il cronotachigrafo era irregolare. Il conducente risultava essere in pausa, mentre in realtà stava guidando il mezzo.

Questo aveva fatto ipotizzare che a bordo del veicolo potesse essere installata un’apparecchiatura idonea ad alterare i dati del tachigrafo digitale, per cui il conducente è stato condotto in un’officina autorizzata. Qui sono stati individuati in un vano portaoggetti due congegni elettronici ed un telecomando che, una volta attivati, erano in grado di impedire la registrazione da parte del tachigrafo delle ore di guida effettivamente fatte, facendo apparire il veicolo come se fosse fermo o in pausa. Uno stratagemma particolarmente remunerativo per il datore di lavoro che in tal modo aggirava la normativa vigente.

I due congegni hanno consentito di eludere anche i controlli sulla velocità raggiunta dal Tir, costituendo un serio e fondato pericolo per la circolazione stradale.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro penale dei congegni e hanno denunciato il conducente di Vittoria alla procura della repubblica di Ragusa. Quello di oggi è il quinto sequestro penale di congegni elettronici che viene effettuato dagli agenti della strdale di Ragusa nei confronti di conducenti e di ditte di autotrasporto irregolari.