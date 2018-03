Tortorici (Me): consulta dei Nebrodi, candidature fino a venerdì

Ci sarà tempo fino a venerdì 9 marzo, per presentare a Tortorici le candidature per far parte della costituenda consulta dei Nebrodi il cui comune capofila è Capo d’Orlando.

La giunta riunitasi nei giorni scorsi alla presenza del sindaco e dei consiglieri Dario Paterniti Martello e Antonella Foti, con la deliberazione nr. 43 ha approvato l’adozione dello schema di statuto della consulta dei Nebrodi.

L’organismo consultivo e propositivo servirà a promuovere e valorizzare la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d’età, nonché ad organizzare dibattiti ed incontri. L’obiettivo primario della consulta dei Nebrodi è far sì che i comuni cooperino fra loro e che i giovani si avvicinino alla politica attiva. Potranno presentare la propria candidatura i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Dovranno essere nominati due componenti titolari e un supplente in rappresentanza del comune di Tortorici. Chi fosse interessato dovrà presentare la propria candidatura corredata dal curriculum vitae all’ufficio protocollo del comune nebroideo entro venerdì 9 marzo.

“Partecipare alla consulta – dice l’assessore Dario Paterniti Martello – significa anche muovere i primi passi nella politica ed è uno strumento importantissimo soprattutto per i giovani”. Per partecipare alla consulta dei Nebrodi il comune di Tortorici ha chiesto e ottenuto l’esonero dalla contribuzione della quota economica annuale fino alla cessazione dello stato di dissesto finanziario. “Al comune non costerà niente far partecipare i giovani alla consulta dei Nebrodi – sottolinea Paterniti – ma per i giovani sarà una buona palestra politica. Siamo fiduciosi che in tanti vorranno partecipare”.

Il prossimo 13 marzo la consulta si riunirà a Capo d’Orlando per eleggere presidente, vice presidente e i tre componenti del consiglio.