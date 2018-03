Ragusa: non si ferma all’alt della polizia e finisce contro un albero

Sono stati predisposti numerosi posti di controllo dagli agenti della polizia di Stato nel centro storico di Ragusa. Ad un posto di controllo gli agenti hanno cercato di fermare un’auto che non si è fermata all’at degli agenti e ha iniziato una folle corsa finita poi contro un albero.

Una lancia Y improvvisamente ha accelerato la marcia invece di fermarsi, cercando di far perdere le proprie tracce. Gli agenti si sono subito posti all’inseguimento del mezzo che, per la folle velocità e per il fondo stradale viscido, è finito contro un albero posto ai bordi della strada in contrada Tabuna.

Alla guiad dell’auto un giovane venticinquenne di Ragusa che è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato al pronto soccorso, riportando lievi ferite, mentre l’auto è stata distrutta completamente.

Gli agenti hanno poi compreso i motivi della fuga. L’uomo ha guidato senza aver mai conseguito la patente senza la copertura assicurativa. All’esito di quanto accertato, al giovane sono state contestate sei infrazioni al codice della strada, tra cui anche il mancato arresto del mezzo all’alt degli agenti, per un totale di oltre 6 mila euro di multe.