Messina: il commissario Calanna rassegna le dimissioni

Si è dimesso da ruolo di commissario straordinario della Città metropolitana di Messina Francesco Calanna. Rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione e spiega le motivazioni della rimessione del proprio mandato nelle mani del presidente Musumeci.

Una decisione, dice, scaturita dalla “necessità che il governatore Musumeci individui il percorso istituzionale transitorio che possa consentire ai messinesi e, più in generale ai siciliani tutti, di scegliere il governo di questi importanti e strategici enti intermedi.

L’attività commissariale in questi mesi si è concentrata sulla soluzione di numerosi e complessi problemi come quelli legati all’approvazione del bilancio, che ha permesso all’Ente di evitare il dissesto finanziario, e alla ridefinizione della programmazione dei Fondi del Patto per la Sicilia e del Masterplan attraverso l’avvio delle procedure di rimodulazione e del necessario rafforzamento amministrativo”.

In chiusura dell’incontro, il commissario di Palazzo dei Leoni ha manifestato la totale fiducia in una rapida soluzione dell’attuale situazione di impasse da parte del presidente Musumeci al quale ha rivolto i sentiti ringraziamenti per la fiducia accordata in questi ultimi mesi di mandato.

Calanna resterà alla guida dell’Ente per l’ordinaria amministrazione fino all’emanazione del decreto di passaggio di consegne.