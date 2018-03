Capo d’Orlando (Me): da domani a domenica la festa del cioccolato

È tutto pronto a Capo d’Orlando nel messinese per la festa del cioccolato ospitata sull’isola pedonale. Si tratta di un evento itinerante che sta toccando le principali piazze siciliane, nato da un’idea del maestro pasticcere Gianluca Butticè con l’associazione Italian Chocolate.

Nei quattro giorni della festa si potranno visitare gli stand, oltre ad assistere a laboratori di alta pasticceria e non mancheranno le degustazioni.

Protagonista della manifestazione sarà quindi il cioccolato che si intende valorizzare come prodotto artigianale. In questo senso i maestri cioccolatieri metteranno in mostra lal oro arte, spesso tramandata di generazione in generazione ed oggi arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione del prodotto.