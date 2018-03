Palermo: Lillo e Cammalleri al Brass

La stagione del Brass talent a Palermo riserva ancora nuove sorprese. Sul palco due giovani talentuose amanti della musica jazz e blues.

L’appuntamento è per domani, 7 marzo, alle 21.30. Sul palco Caterina Lillo e Sara Cammalleri, accompagnate per l’occasione da alcuni docenti della scuola popolare di musica. Sul palco anche Giuseppe Preiti, Giuseppe Costa e Giuseppe Madonia

Un’esibizione ricca di curiosità, quella proposta dal Brass, che vede protagoniste due giovanissime artiste che hanno fatto della musica del jazz e del canto loro ragione di vita.

Caterina Lillo a soli 17 anni, con un’incedibile voce riesce a spaziare dai brani di Adele ed Amy Winehouse, sino a Billie Holiday, personalizzando sempre le sue interpretazioni. La giovanissima cantante si alternerà sul palco con un altro nuovo talento vocale, Sara Cammalleri, specializzata in musica brasiliana.

Credibilissima nella pronuncia e nell’esposizione dei temi, la Cammalleri ha una naturale sensibilità per la musica e il mondo tutto dell’America Latina.

Insieme, le due interpreti daranno vita ad un repertorio che andrà a percorrere i più classici brani standard sino a giungere alla musica pop del nostro tempo. Sia la Lillo che la Cammalleri, che studiano al Brass nella classe di Carmen Avellone, condividono questa forte passione per la musica grazie anche all’imprinting dato dalla Scuola di Musica del Brass.

Tant’è che il concerto proposto, fa parte proprio della rassegna che la Fondazione The Brass Group ha voluto dedicare ai giovani talenti del jazz made in Sicilia. A testimonianza di tutto ciò, vi è la presenza sul palcoscenico di grandi Maestri docenti della scuola stessa, orgogliosi di accompagnare i loro allievi per condurli in strade uniche piene di specifico sound e rivolte alla specializzazione ed al perfezionismo formativo.

Il costo del biglietto è di euro 5,00 incluso i diritti di prevendita.