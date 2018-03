Bagheria (Pa): conferenza di BCSicilia su Topazia Alliata

Giovedì 8 marzo, giorno della festa della donna, alle 17.00 a Bagheria nel palermitano si terrà una conferenza organizzata da BCSicilia su Topazia Alliata. Appuntamento al museo Guttuso di villa Cattolica sulla strada statale 113.

Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, presidentessa BCSicilia di Bagheria, di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCSicilia e di Romina Aiello, assessore comunale alla cultura è prevista la relazione di Anna Maria Ruta dl titolo “Topazia Alliata una donna eclettica”.

I partecipanti alla conferenza avranno la possibilità, per l’occasione di poter visitare il museo Guttuso per soli 2 euro. All’interno si potranno ammirare, oltre alle opere del maestro, anche il dipinto di Topazia Alliata di Salaparuta. La visita guidata inizierà alle ore 16,00. Per info: bagheria@bcsicilia.it. Tel. 339.4121267

Eclettica, affascinante nobildonna, in avanti con i tempi, Topazia Alliata di Salaparuta è stata sempre uno spirito libero. Pittrice, gallerista, curatrice, talent scout, dal gusto deciso e sicuro, ma anche donna sportiva ed elegante, con due occhi color smeraldo straordinari, Topazia ha percorso un intero secolo, ha viaggiato molto, con la madre, sola, con il marito Fosco Maraini, da cui ha avuto tre figlie, Dacia, Yuki e Toni.

É sempre rimasta legata alla Sicilia, anche dopo essersene volutamente allontanata. Al suo ritorno dal Giappone nel 1946, morto il duca Enrico di Salaparuta, suo padre, assume la guida dell’azienda vinicola di famiglia. Allora iniziano i primi dissapori con Fosco e dopo pochi anni la coppia si separa. Topazia, che ha sempre continuato a disegnare e dipingere, seppure senza continuità, inizia a viaggiare tra Roma e Palermo, rinsalda i rapporti con il mondo dell’arte e delle gallerie in Italia e all’estero e nel 1959 apre la sua a Roma, la Galleria Trastevere, che diventa ben presto un punto focale del movimento artistico degli anni Sessanta la chiude nel 1964 e da allora comincia a proporre e curare mostre in importanti gallerie, librerie, musei. Topazia Alliata è scomparsa nel 2015, a 102 anni.