Taormina (Me): “G7 Taormina capitale del mondo” di Saro Laganà

“G7 2017 Taormina capitale del mondo” è il titolo del nuovo libro del giornalista Saro Laganà. Il prestigioso volume, pubblicato in doppia lingua (italiano e inglese9, racconta anche con l’ausilio di 300 immagini, il grande evento che nel 2017 ha visto la perla dello Jonio al centro della politica internazionale.

Qui sono passati gli esponenti della politica internazionale da Paolo Gentiloni, premier italiano a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America. E ancora Emmnuel Macron, presidente della Francia; Angela Merkel, cancelliera federale della Germania; Shinzo Abe, primo ministro del Giappone; Justin Trudeau, primo ministro del Canada e Theresa May, primo ministro della Gran Bretagna.

Nelle pagine di Laganà tutte le fasi del G7: dai preparativi alla cerimonia inaugurale al teatro antico, dalla passeggiata trionfale dei capi di Stato e di governo per le vie del centro, fino al meeting al San Domenico palace hotel. Tante pagine di storia in un libro che sarà inviato anche ai leader dei paesi partecipanti al vertice.

La prefazione dell’opera è stata scritta da Alessandro Modiano, ministro plenipotenziario, capo delegazione della presidenza italiana del G7, mentre l’introduzione è a cura di Andrea Bianchi, addetto stampa della presidenza del consiglio dei ministri.

Il giornalista Saro Laganà è nato a Taormina nel 1975. Scrive per i quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “La Sicilia”. Dirige il giornale on line “Vai Taormina”. Collabora con l’agenzia “Ansa”, con il periodico “Il Finanziere”, con diversi siti internet di informazione e con alcune emittenti televisive e radiofoniche. Su “Tele90” ha condotto la trasmissione sportiva “Gol d’Autore”. Ha pubblicato i libri: “Il Calcio a Taormina (1939-2006)”, “Juventus I Campioni”, “Juventus, la Fabbrica dei Campioni”, “Juventus, il Quinquennio d’Oro” e “Juventus 6 nella Storia”. Per tanti anni ha ricoperto l’incarico di addetto stampa di Taormina Arte, seguendo da vicino i più grandi eventi di cinema, teatro e musica organizzati nella capitale siciliana del turismo con personaggi di fama mondiale. È stato responsabile delle pubbliche relazioni del Celtic Taormina, squadra di calcio fondata da Jim Kerr, cantante dei Simple Minds. Ha seguito il G7 del 2017 per numerosi organi di informazione.