Falcone (Me): spaccio di droga, un arresto

Michele Cadili, 48 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia messinese di Barcellona Pozzo di Gotto per detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo si trovava a bordo del suo ciclomotore per le strade di Oliveri quando ha iniziato a scappare dopo l’alt intimato dalla pattuglia dei carabinieri.

L’uomo, fermato e perquisito dopo un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di trovare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 2.500 euro in banconote di diverso taglio.

La droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per gli esami di laboratorio. L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.