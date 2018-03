Palermo: domani su CTS il primo casting “The master beauty”

Andrà in onda domani a Palermo sugli schermi di CTS il primo casting di The master beauty 2018, l’innovativo concorso di bellezza che vede protagoniste le aspiranti modelle, ma anche gli hair stylist, i make up artist e gli stilisti.

Una formula unica che domani sera 4 marzo verrà proposta ai telespettatori in tv. Alcune delle modelle in gara potranno accedere alle fasi regionali attraverso una votazione online che sarà disponibile a partire da domenica 5 marzo.

Le giovani aspiranti modelle per sei ore hanno lavorato sul set allestito negli studi di CTS e sono state selezionate dallo staff organizzativo e da esperti stilisti. Durante le selezioni, le riprese video hanno generato un format televisivo unico nel suo genere che andrà in onda sulle reti del gruppo CTS e sulla relativa piattaforma multimediale.

Non poteva mancare al casting il patron della manifestazione, Salvuccio Canfora, hair stylist di Tortorici, piccolo centro in provincia di Messina denominato “la valle dell’ingegno”. Presenti anche la stilista di abiti per la danza Lucrezia De Rosa; l’orafo e stilista di gioielli Marco Orestano; il responsabile della comunicazione Sergio Nuzzo e il direttore artistico Robeto Marco Oddo.

Alla prima selezione era presente anche la giovanissima Maria Pia Composto, vincitrice dell’edizione 2017 di The Master Beauty e i concessionari per Trapani e Messina, rispettivamente Antonella Scarlata e Nunziatina Fogliani.

Domani, domenica 4 marzo alle 15.00 andrà in onda sulla rete regionale CTS (canale 90) lo speciale televisivo e in streaming su www.ctsnotizie.it

Nell’occasione saranno resi noti i nomi delle ragazze ammesse alle fasi provinciali. Le ragazze selezionate attraverso la votazione del pubblico sul sito ufficiale del contest all’indirizzo www.themasterbeauty.it a partire dal 5 marzo, potranno accedere grazie ai voti da casa alla finale regionale.

L’espressione multimediale del contest , i suoi interpreti, i creativi delle tendenze capelli, trucco, abiti e accessori, saranno una vetrina utile, per le Model Agency, le agenzie pubblicitarie e per le aziende di prodotti per la bellezza, che potranno attraverso tutti i vettori di comunicazione utilizzati dal contest, scegliere i nuovi volti della moda. Prossime tappe, da marzo a settembre in tutta Italia casting, fasi provinciali e regionali e a fine ottobre la finale nazionale. Per diventare concessionari del brand o effettuare iscrizioni in qualità di aspiranti modelle o stilisti, basta consultare il sito ufficiale www.themasterbeauty.it.