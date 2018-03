Ragusa: “vecchi sentieri” all’auditorium Rossitto

Giovedì prossimo 15 marzo alle 17.15 l’auditorium del centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa ospiterà la lettura dei brani dell’opera teatrale “Vecchi sentieri o ever green” di Giorgio Occhipinti.

Sul palco anche gli attori del teatro Utopia: Marco e Pippo Antoci, Pino Arestia, Monica Bisceglia, Ornelia Cappello, con la regia di Giorgio Sparacino.

A coordinare l’incontro sarà Giuseppe Nativo. Concluderà l’autore. Gli intervenuti riceveranno in omaggio una copia dell’opera. Al termine sarà servito il “ristoro dei mietitori2 nella saletta del primo piano.

“Vecchi sentieri o-ever green” è l’opera teatrale di Giorgio Occhipinti, figlio degli iblei al suo quarto volume che ancora una volta è in linea con i temi sviluppati nelle opere precedenti.

Occhipinti riprende il mito inteso come grande biblioteca storico-culturale, sia il conflitto legato all’attrazione degli opposti, al fascino della diversità che trovano nell’amore, a volte sfrenato, il punto di convergenza.

L’opera è suddivisa in tre parti dove i personaggi si incontrano, discutono, talora litigano e talaltra si riappacificano. E’ il palcoscenico che si interseca con la vita. In tale “mimetismo totale”, per dirla con Giorgio Albertazzi, in cui “i personaggi sono ombre”, emerge dirompente il conflitto terribile tra passione e ragione che ha accompagnato di continuo il rapporto tra Liz Taylor e Richard Burton (nel film “Cleopatra” 1963); il conflitto uomo-donna dove l’eterno contrasto tra i due sessi viene scandito da una esuberanza verbale, da slanci vitali e situazioni bizzarre (Taylor-Bisbetica domata e Burton-Petruccio).

Nella terza ed ultima parte è di scena l’Hotel San Domenico di Taormina testimone, nel 1967, del tempestoso e, nel contempo, amoroso, rapporto tra la Taylor e Burton tra emozioni vere ed emozioni false in cui “spesso l’attore si confonde con il personaggio, e si confondono allora i ruoli con la realtà”.