Capo d’Orlando (Me): a fine aprile il “via Veneto fashion days”

Il 28 e il 29 aprile prossimi a Capo d’Orlando (Messina) si terranno i “via Veneto fashion days”. Oggi al comune si è tenuto un incontro con i commercianti.

Previste animazioni musicali, sfilate di moda e degustazioni. Iniziative analoghe sono previste in via Piave il 26 e il 27 maggio e sull’isola pedonale di via Crispi a fine giugno.

Soddisfatto per la buona partecipazione dei commercianti è stato l’assessore al turismo, Rosario Milone che ha voluto ringraziare la Pubblivol di Maurizio Galipò che ha ideato l’iniziativa e che curerà la logistica delle manifestazioni.

“Mi piace sottolineare – ha dichiarato l’assessore Milone – la voglia di fare e lo spirito di collaborazione che ho avuto modo di riscontrare nei commercianti. È la strada giusta se vogliamo crescere insieme: l’unione fa la forza e la fa sul serio. Bisogna crederci”.

Sulla locandina che presenta la manifestazione della Via Veneto è presente una foto di Federica Lazzara, ex Miss Sicilia. “Federica è un’eccellenza di Capo d’Orlando e come tale vogliamo valorizzarla – afferma ancora Milone – ma faremo lo stesso con altre bellezze, anche maschili”.