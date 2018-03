Messina: la città nuova dal liberty al razionalismo

Venerdì prossimo 2 marzo alle 11.00 il salone degli specchi di palazzo dei Leoni a Messina ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Messina, la città nuova del liberty al razionalismo”.

L’iniziativa, curata dal servizio turismo della direzione sviluppo economico e politiche sociali della città metropolitana di Messina dal servizio Lions club di Messina Host e dall’ufficio scolastico VIII ambito territoriale di Messina coinvolgerà gli istituti scolastici di secondo grado Antonello, Ainis, Archimede, Verona trento, Basile e La Farina.

Il progetto muove dall’idea di realizzare un percorso che faccia affiorare la Messina ricostruita dopo il terremoto del 1908 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale esistente e, in particolare, arricchire le conoscenze degli studenti scoprendo gioielli poco conosciuti dell’architettura in stile eclettico.

All’incontro parteciperanno il commissario straordinario della città metropolitana di Messina, Franecsco Calanna; lo storico Franz Riccobono; in rappresentanza del Lions club di Messina Host la presidentessa Rossella Moleti e i componenti Olga Altadonna e Santi Morabito; la professoressa Agata Tringali in rappresentanza dell’ufficio scolastico VIII ambito territoriale di Messina; i dirigenti degli istituti scolastici coinvolti nel progetto e il comandante della polizia metropolitana, Antonino Triolo che curerà l’accompagnamento e la sicurezza durante le visite guidate in calendario.