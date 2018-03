Palermo: Samba jazz al blue brass

Nuovo appuntamento con i venerdì al Blue brass a Palermo con un concerto con la musica samba jazz da protagonista. Sul palco il gruppo Nova Wave Quartet in concerto il 2 marzo alle 21.30 al ridotto dello Spasimo.

In questo recital gli artisti residenti Gaetano Riccobono, voce e piano; Vincenzo Palermo, chitarra e voce; Gianni La Rosa, Basso e Fausto Riccobono, batteria e percussioni, propongono un repertorio che si fonda sui classici della musica jazz e della bossa nova.

La dimensione del quartetto, con i due strumenti armonici a sostegno delle interpretazioni vocali di Riccobono e dello stesso Palermo conferisce al concerto un mood rarefatto da navigato Crooner. La sezione ritmica con basso e batteria supporta costantemente il sound omogeneo del gruppo.

Gli interventi delle percussioni conferiscono laddove è necessario un apporto ritmico imprescindibile. La scaletta rende omaggio ai grandi compositori della musica del novecento e cerca un punto d’equilibrio tra due tradizioni importanti e spesso in stretto collegamento. Joao, Sinatra, Jobim, Sarah come compagni di viaggi e come punti di riferimento ineguagliabili.

La selezione artistica è curata dal direttore della scuola popolare di musica, Vito Giordano in collaborazione col docente di management dello spettacolo, Fabio Lannino.

Il costo del biglietto è di euro 10,00 oltre i diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.ticksweb.com e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.