Niscemi (Cl): ex sorvegliato speciale nascondeva armi, arrestato

Un ex sorvegliato speciale nascondeva un fucile rubato, una pistola modificata e diverse cartucce in un terreno in contrada Paradisa a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Lo hanno scoperto gli agenti della polizi di Stato che lo hanno arrestato.

Le manette sono scattate ai polsi di Rocco Moscato, 50 anni con pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altro, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. E’ stato colto in flagranza di reato di porto e detenzione illegale di armi e ricettazione.

Nel corso di un servizio di appostamento eseguito nelle campagne di Niscemi gli agenti della polizia di Stato hanno notato un uomo a piedi che, entrato nella proprietà dei fratelli Moscato con fare furtivo, da un anfratto del terreno, ha prelevato una sacca di plastica per poi allontanarsi velocemente.

Gli agenti hanno inseguito l’uomo che ha cominciato a correre per le campagne tentando di sfuggire. Il fuggiasco, identificato in Rocco Moscato, proprietario del terreno, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

All’interno della sacca prelevata dal terreno, gli agenti hanno trovato un fucile da caccia a canne sovrapposte, una pistola modificata, 10 cartucce calibro 6,35 e 17 cartucce calibro 12. Da accertamenti eseguiti presso il data base del ministero dell’interno, è risultato che il fucile da caccia era stato rubato a Caltagirone nel 2011.

La pistola, invece, originariamente modello a salve, è stata modificata allo scopo di sparare cartucce calibro 6,35. L’arrestato è stato condotto in commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm della procura di Gela, è stato rinchiuso in carcere dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.