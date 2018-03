Messina: presentato “Lucido delirio” del galatese Luciano Armeli Iapichino

È quasi una missione quella dell’insegnante/giornalista/scrittore Luciano Armeli Iapichino di Galati Mamertino (Messina) di tramandare e ricordare a tutti le barbarie mafiose e le vicende che hanno segnato la Sicilia. L’ultimo suo lavoro letterario presentato a Messina si intitola “Lucido delirio”.

“E’ quasi un bisogno primario il mio – dice lo stesso autore intervenuto alla presentazione del volume – quello di guardare al futuro da cittadino galatese, professore, giornalista e scrittore, conscio di quello che è stato, per poter smuovere le coscienze dei giovani e meno, per un futuro migliore”.

Con queste parole Luciano Armeli Iapichino, docente del Borghese Faranda di Patti ha aperto i lavori nella sala dell’accademia peloritana del rettorato di Messina presentando il suo ultimo libro “Lucido delirio – riflessioni socio esistenziali alla luce del pensiero divergente”.

L’evento, organizzato dal dipartimento di civiltà antiche e moderne, è stato presentato dai professori Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo e da Antonio Baglio, docente di storia contemporanea all’università di Messina.

“Lucido delirio è una sorta di diario civile attraverso il quale l’autore, dal microcosmo di Galati Mamertino, scruta il mondo e si interroga sull’essenza dei nostri tempi- ha dichiarato in apertura Antonio Baglio- ponendo l’attenzione sulle vicende di cronaca, profili storici dei personaggi e figure di letterati, il tutto con finalità pedagogiche, essendo in prima istanza un docente.Armeli denuncia la prepotenza e il malaffare , essendo giornalista e quindi acuto lettore del tempo, affinchè possa venire a crearsi una nuova e vigorosa coscienza civile, e possa essere diffuso il valore di un’etica della responsabilità ”.

Voce genuina e battagliera nel panorama culturale del nostro territorio, l’autore è smaniosamente alla ricerca di una verità odierna, nitida e sgombra da ogni dubbio .

E la ricerca spasmodicamente affrontando temi che si dipanano tra passato e presente, locale e globale, memoria e denuncia, cultura e criminalità organizzata.

Lucido delirio è diviso in tre parti e pone l’attenzione su vicende odierne e passate come il “rebus” del caso dell’urologo barcellonese Attilio Manca a cui ha dedicato un romanzo qualche anno fa in cui vengono evidenziate le dissonanze nelle indagini.

Un’altra parte del libro di Luciano Armeli Iapichino, invece, si occupa della cosiddetta “mafia dei terreni nebroidea”, da non considerare più come quella superata e arretrata dei pascoli, ma ricca, potente e organizzata intorno ai colletti bianchi che sono capaci di pianificare una truffa ai danni della comunità europea, senza perdere il carattere della violenza che ha caratterizzato in passato la mafia.

Unico rimedio a questo scenario è la cultura che può aiutare, sottolinea Baglio, “ad acquisire una nuova consapevolezza e saper distinguere la vera informazione dalle fake news”.

“Abbiamo bisogno nella liquida società odierna, cara a Zygmunt Bauman -ha commentato il sociologo Francesco Pira- in questo mondo che è così complesso e in un’Italia che non trova la propria dimensione, di ascoltare riflessioni edificanti come quelle di Iapichino, pregne di voglia di riscatto dal passato, che a volte mal riusciamo a trasmettere. L’autore seppur con toni forti, arrabbiati e decisi, che per assurdo arrivano a sembrarci fuori luogo, si pone l’obiettivo pedagogico di farci riflettere sulle dinamiche sociali, i comportamenti che assumiamo e le nostre azioni. La peculiarità di questo testo-ha concluso Pira- è il racconto dei lati oscuri della nostra terra”.