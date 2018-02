Messina: la scrittrice Cinzia Pierangelini e “Il campione” in e-book

Il romanzo “Il campione” della messinese Cinzia Pierangelini, si potrà ora acquistare in ebook. Il volume ha vinto il torneo letterario gratuito IoScrittore che si è svolto interamente online e adesso il volume è disponibile nella versione digitale.

Il libro di Cinzia Pierangelini racconta l’amicizia di un ragazzino con la sua insegnante. Il ragazzo vive in un contesto difficile, come può essere quello della criminalità organizzata siciliana. Nicola frequenta la terza media. È un ragazzo sensibile e intelligente, ama studiare e ha una grande passione per la musica.

La sua insegnante, Stefania, stretta tra i rimpianti per le occasioni mancate nella vita e un rapporto difficile con la madre, una famosa cantante lirica, lo aiuta a coltivare i suoi sogni.

Nicola ha il destino quasi segnato: deve intraprendere la strada segnata dal padre e dal fratello maggiore. Una strada che passa per compare Ignazio e i suoi ragazzi che organizzano combattimenti clandestini di cani, in un contesto di prevaricazione e violenza.

Ecco che arriva un cucciolo, il regalo che dovrebbe rendere Nicola un vero uomo e che, invece, darà una svolta inaspettata all’intera vicenda. Nicola e la sua insegnante Stefania si troveranno uniti. Il ragazzo nel suo percorso di ribellione e formazione, l’insegnante ritrovando in quel ragazzo la forza che sentiva di aver perso.

Cinzia Pierangelini insegna violino a Messina dove vive. Il suo esordio letterario è stato nel 2005 con la raccolta di racconti “Dall’ultimo leggio”. A questa prima pubblicazione sono seguiti i romanzi “Eraclito e il muro”, “’A jatta” (premio Gazzara al salone del libro di Messina, “Sangue garofano e cannella”, “In principio fu il mare” (premio Assortisti di Roma) e, ancora, la raccolta “21 racconti” e i fantasy per ragazzi “Draghia” (con lo pseudonimo di Key Pendragon), “Il professor Scelestus”, “Tatanka”. Nel 2016 “Il campione” è tra i dieci premiati al concorso “Io scrittore (Mauri Spagnol-GeMs) e viene pubblicato lo scorso 8 febbraio. Suoi racconti, vincitori di premi e selezioni, sono stati pubblicati su importanti antologie e riviste letterarie.

Cinzia Pierangelini insegna violino alla scuola media ad indirizzo musicale e ha svolto in passato anche attività concertistica orchestrale e da camera. Il suo primo racconto, come lei stessa ci confessa, è stato scritto durante una tournèe con il maestro Nicola Piovani.

Oltre alla musica, Pierangelini ha sempre amato leggere e scrivere e da qui il gioco è fatto. Al primo gioioso approccio con la scrittura è venuta la pubblicazione di una raccolta di racconti “Dall’ultimo leggio”, a cura di una piccola casa editrice. “Non a pagamento – sottolinea Cinzia Pierangelini – ci tengo a dirlo. Così come non a pagamento sono stati pubblicati tutti gli altri libri. Insomma, ho fatto una gavetta onesta, senza sconti né pubblicazioni a pagamento o self publishing, etc)”.

La vulcanica musicista/scrittrice ha poi scritto un romanzo per sua figlia con l’obiettivo di invogliarla a leggere. Da allora la sua carriera nell’editoria è stata sempre più fortunata e oggi si ritrova ad aver vinto il concorso letterario online “IoScrittore”. Pierangelini non aveva letto la mail in cui le si rendeva nota la vittoria perché casualmente era andata perduta. Ecco perché non è stata fisicamente presente alla premiazione del concorso Io scrittore e di aver vinto lo ha scoperto casualmente dalla pagina facebook di un’amica.

Dopo la fortuna di “Il campione” cinzia Pierangelini sta per firmare il contratto per altri due romanzi, questa volta per i ragazzi.