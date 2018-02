Cesarò (Me): randagi attaccano allevamento di ovini, l’on. Catalfamo scrive al Prefetto

Dopo l’articolo pubblicato ieri su Ecodisicilia in merito alle incursioni di branchi di cani randagi a Cesarò (VEDI LINK) nel cuore dei monti Nebrodi in provincia di Messina che avevano fatto razzia di ovini, sull’argomento interviene l’onorevole Catalfamo, capogruppo FdI all’Ars, che scrive al Prefetto di Messina.

Nella missiva Catalfamo chiede un intervento per la messa in sicurezza dell’area di Cesarò e di tutti i Nebrodi per verificare che il fenomeno del randagismo non si estenda anche ad altri allevamenti.

“Dopo i fatti di Cesarò – scrive Catalfamo – che hanno visto l’attacco violento verso diversi capi ovini, condivido la preoccupazione di allevatori, veterinari e cittadini. Il pericolo si estende infatti anche ai turisti e ai frequentatori di percorsi naturalistici”.

Catalfamo inoltre, ha sottolineato al prefetto che questi cani diventati selvatici non hanno colpe, ma “bisogna agire presto anche nel loro stesso interesse ed evitare che si arrivi a episodi di giustizia fatta in casa. Intanto colgo l’occasione per ringraziare il presidente Musumeci per l’attenzione che sta mettendo per arginare il fenomeno del randagismo con l’aiuto delle associazioni animaliste e veterinarie”.