Catania: prostituzione in un finto centro benessere

Continuano i controlli degli agenti della polizia di Stato di Catania per “smascherare” i centri benessere che nascondono in realtà un giro di prostituzione.

Questa volta gli agenti hanno ispezionato un’attività sospetta nel centro di Catania dove all’ombra di un’insegna che prometteva prestazioni di tutto “relax” aveva luogo un giro di prostituzione.

Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato il pregiudicato catanese Gaetano Cocuzza, 49, responsabile del reato di sfruttamento della prostituzione. Il locale è stato sottoposto a sequestro penale per interrompere l’attività di meretricio e sono stati sequestrati i proventi derivanti dall’illecita attività di prostituzione.

Stessa sorte è toccata anche ai farmaci ritrovati insieme ai soldi e spacciati come proprio dall’arrestato. L’operazione arriva a seguito di un’indagine avviata partendo da una SCIA per esercizi di centro benessere intestata all’ex moglie dell’arrestato, attraverso un’attività di appostamento e osservazione, risalendo alla reale attività svolta in quel “negozio”.

Gli agenti hanno anche identificato le massaggiatrici e svariati clienti che hanno confermato di aver ricevuto a conclusione del massaggio e in cambio di denaro la prestazione sessuale.

I poliziotti hanno persino colto in flagranza di reato un cliente mentre riceveva una prestazione sessuale. Con attinenza all’attività ufficiale di centro benessere, gli agenti hanno accertato che i clienti pagavano a Cocuzza le prestazioni, mentre le dipendenti percepivano per ogni ora di massaggio effettuato 10 euro.

Sono stati anche riscontrati diversi reati in materia di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro, violazioni di carattere amministrativo in relazione alla mancanza di Scia e, infine, illeciti in materia fiscale e di previdenza sociale.

Cocuzza, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.