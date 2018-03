Catania: “i popoli del grande verde, il Mediterraneo al tempo dei faraoni”

Il prossimo 12 marzo il polo regionale di Cataina per i siti culturali presenterà al teatro antico di Catania, sala dell’Esedra, alle 17.30 il nuovo libro di Sebastiano Tusa “I popoli del grande verde. Il Mediterraneo al tempo dei faraoni”.

Alla presenza della dottoressa Maria Costanza Lentini, direttore del polo regionale di Catania per i siti culturali; il dottor Luigi Messina, dirigente dell’unità operativa valorizzazione dei beni culturali; il professore Massimo Cultraro, docente di archeologia Egea all’università di Palermo, il professore Sebastiano Tusa, archeologo e soprintendente del mare della regione siciliana presenterà il suo ultimo lavoro.

Chi erano coloro che comunemente vengono chiamati i “Popoli del mare”? Non è facile darne una definizione chiara. Iniziano a spostarsi al finire della tarda età del bronzo. Appaiono in varie regioni del Mediterraneo e spesso se ne ritrovano tracce in testi egiziani, ittiti, ugaritici, sia come portatori di rovina e distruzione sia come mercenari. La loro immagine storiografica negativa, principalmente dovuta all’identificazione con i Filistei tanto vituperati dai testi sacri giudaico-cristiani, merita di essere rivista alla luce di una più vasta e completa documentazione archeologica, ma anche ad una rilettura delle fonti più oggettiva.

La migrazione dei Popoli del Mare appare meno traumatica di quanto si credesse in passato. E’ di certo un episodio importante negli orizzonti di una crisi che il Mediterraneo vive tra il XIII e il XII sec.a.C., che, lasciando evincere radici e cause ben più ampie, non può essere interpretata soltanto come effetto di invasioni e immigrazioni. In questo quadro storico mediterraneo i Popoli del Mare, non solo si integrarono, ma ne garantirono la continuità lasciando in eredità ai Fenici il loro spiccato dinamismo marinaro. Anche i Filistei, che tra i Popoli del Mare risultano quelli dotati di maggiore personalità, confluirono annullando la propria identità nel regno d’Israele.