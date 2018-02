Siracusa: traffico di droga, 16 arresti

Sedici persone sono state arrestate questa mattina su delega della proura distrettuale della repubblica di Catania, dai carabinieri di Siracusa per traffico di droga. i componenti del sodalizio criminale dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Le indagini che si sono avvalse anche di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, si sono svolte in particolare nell’area compresa tra la via Aldo Carratore e viale Santa Panagia, meglio conosciuta come zona della Tonnara, da cui ha preso il nome l’operazione dei carabinieri.

Il gruppo criminale ben noto nell’ambiente dei consumatori di droga che vedevano nella piazza di spaccio della Tonnara un luogo dove poter acquistare nell’arco dell’intera giornata la cocaina, si era dotato di una vera e propria organizzazione, caratterizzata dalla suddivisione dei compiti tra i sodali.

In particolare, sotto la direzione degli indagati Danilo Briante e Antonio Rizza, individuati come i promodoti dell’associazione a delinquere, venivano predisposte le numerose dosi giornaliere di droga che poi venivano distribuite agli spacciatori organizzati in veri e propri turni di lavoro, in modo tale da garantire le cessioni di droga senza soluzione di continuità durante l’arco della giornata.

Per scongiurare l’intervento delle forze dell’ordine, l’organizzazione si avvaleva di apposite “vedette” posizionate in posti strategici e, in alcune circostanze, utilizzate per essere inviate nei pressi della caserma dei carabinieri per verificare se vi fossero le auto dei militari pronte ad intraprendere servizi anti spaccio.

Le indagini hanno permesso di appurare come la droga venisse acquistata attraverso due canali di approvvigionamento: uno nel catanese e l’altro nel messinese. Poi veniva tagliata e suddivisa in dosi in un appartamento di via Aldo Carratore, casa popolare in uso a Briante e occupata da Raffaele Ballocco. Era quest’ultimo ad occuparsi della distribuzione delle dosi ai pusher, spesso lanciando loro dal balcone alcuni involucri appositamente predisposti.

Nel corso delle indagini durate circa un anno sono stati sequestrati più di 3 Kg di cocaina, 20 persone sono state arrestate in flagranza di reato e sono stati sequestrati circa 5 mila euro, somma provento dell’attività di spaccio.

Le manette sono scattate ai polsi di:

Danilo Briante, 43 anni, Antonio Rizza, 30 anni, Alessandro Abela, 32 anni, Angelo Abraino, 44 anni; Raffaele Ballocco, 31 anni; Vincenzo Buccheri, 46 anni; Luigi Calcinella, 33 anni, Dario Caldarella, 34 anni; Alessandro D’Agata, 38 anni; Massimiliano D’Ignoti Parenti, 47 anni; Gaetano Maieli, 39 anni; Giuseppina Riani, 37 anni; Ivan Rossitto, 32 anni; Leandro Salemi, 21 anni; Massimo Salemi, 44 anni e Pasquale Graziano Urso, 24 anni.

le FOTO degli arrestati