Malta: running Sicily sbarca sull’isola

Ancora un’edizione da record. Passano gli anni, ma la Vodafone Malta Marathon, valida anche come seconda prova del Running Sicily-Coppa Conad 2018, stabilisce sempre nuovi primati.

Per l’ottavo anno consecutivo è stato superato il record di partecipanti. Saranno più di 5.000, di cui 3.000 stranieri, gli atleti che domenica mattina (25 febbraio) saranno al via dai Bastioni dell’antica capitale Mdina di quella che è diventata la manifestazione sportiva più importante dell’Isola dei Cavalieri.

Parte dei proventi raccolti dalle iscrizioni alla Vodafone Malta Marathon sarà devoluta in beneficienza all’Inspire – The Foundation for Inclusion, fondazione locale nata per promuovere l’integrazione di adulti e bambini con disabilità motorie e di apprendimento.

“Grazie al gemellaggio sancito con Joseph Micallef, organizzatore della Vodafone Malta Marathon, anche quest’anno una manifestazione così prestigiosa fa parte del Running Sicily-Coppa Conad” ha sottolineato, Nando Sorbello, direttore tecnico del circuito internazionale che ha, già, “celebrato” la prima tappa l’11 febbraio scorso a Capo d’Orlando con i successi di Mohamed Idrissi ed Annalisa Di Carlo nella Mezza maratona.

I due atleti della Mega Hobby Sport guidano, chiaramente, la classifica individuale, mentre in quella a squadre si trova al comando – sia tra gli uomini che tra le donne – l’Asd Dilettantista Palermo H 13.30. “La Maratona di Malta – ha spiegato Sorbello – è una vera e propria gara ‘jolly’, anche perché le classifiche finali verranno stilate tenendo conto dei 3 migliori risultati su 4 gare”.

Dopo la tappa inaugurale di Capo d’Orlando e quella di domenica prossima 25 febbraio a Malta, il programma della 5^ edizione del Running Sicily-Coppa Conad 2018 prevede il 22 aprile la 10 km. di Cefalù (nell’ambito delle iniziative della sesta edizione di Earth Day) ed il 14 ottobre la conclusione con la tradizionale Palermo International Half Marathon.

“Dopo le numerose e qualificate presenze nel 2017 – ha detto Sorbello – anche quest’anno ci saranno tantissimi stranieri al via a Cefalù ed alla Palermo International Half Marathon, che, tra l’altro, presenta la novità di un percorso suggestivo tra Mondello ed il centro cittadino”.

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni alle tappe del Running Sicily-Coppa Conad 2018 (attraverso una semplice procedura online) e sui tanti servizi offerti agli atleti (come la possibilità di usufruire grazie alla partnership con 4ufit di schede di allenamento personalizzate) è possibile collegarsi al sito www.runningsicily.it recentemente rinnovato nella grafica e nei contenuti. Nella sezione “percorsi” è possibile anche visionare il video completo del nuovo percorso dell’International Half Marathon di Palermo in programma ad ottobre. (nr)

Nella foto allegata, il vincitore dell’edizione del 2017 della Maratona di Malta, Mohammed Hajjy poco dopo avere tagliato il traguardo.