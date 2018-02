Comiso (Rg): nasce il movimento civico “Azione comune”

Nasce a Comiso il movimento civico Azione comune. Si tratta di un gruppo di uomini e donne che, lontani da partiti e schieramenti politici, hanno a cuore la città che ha bisogno di ripartire.

“Crediamo negli ideali della politica nell’interesse della collettività – scrivono dal movimento – e combattiamo gli interessi privati. Mettiamo al servizio della comunità di Comiso il nostro bagaglio di esperienza culturale e professionale, la correttezza e l’onestà come valori necessari ed indispensabili di ogni percorso politico.

Siamo guidati dall’obbiettivo di fare splendere Comiso al massimo delle sue potenzialità. Siamo uniti nel desiderio di dare il nostro impegno concreto per la nostra amata città e ci sentiamo in dovere di porre le basi per il futuro dei nostri figli.

Stiamo lavorando al nostro programma politico, che non sarà l’elenco delle solite promesse, ma sarà l’elenco di azioni concrete che mettono al primo posto i bisogni fondamentali della famiglia e dei cittadini. Abbiamo le idee chiare e tanta voglia di fare.

Azione Comune è aperta a tutte le persone desiderose di dare un contributo utile e costruttivo per realizzare una Comiso migliore.