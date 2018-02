Caltanissetta: pusher arrestato con 8 panetti avvolti nella trippa

Tornava da Palermo dove era andato a rifornirsi di droga. Lo hanno scoperto gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta che hanno sorpreso un pusher alla stazione dei pullman con otto panetti di hashish avvolti nella trippa per eludere i controlli.

Per l’uomo è stato il terzo arresto in pochi mesi. Le manette sono scattate ai polsi di Maar Abdoulaye, gambiano di 35 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno perché è stato colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 707 grammi di hashish.

L’uomo, sorvegliato da giorni dagli agenti della narcotici, era stato già arrestato a dicembre, giugno e lo scorso 9 febbraio. Ieri mattina è stato visto uscire dal proprio domicilio e, pedinato dai poliziotti, si è recato in via Rochester nella stazione dei pullman dove ha preso l’autobus di linea per Palermo.

Dopo aver monitorato gli arrivi dal capoluogo siciliano, gli agenti hanno atteso il suo rientro a Caltanissetta. Nella tarda mattinata il 35enne è stato intercettato dagli agenti dell’antidroga mentre scendeva dall’autobus frettolosamente e tentava di dirigersi verso il centro storico.

Bloccato dalla pattuglia è stato trovato in possesso di un sacchetto di plastica della spesa contenente trippa di animale che emanava un forte odore. La sua era una tecnica utilizzata dai corrieri della droga per eludere eventuali controlli da parte di unità cinofile delle forze di polizia.

Avvolti all’interno delle interiora di animale c’erano nascosti 8 panetti di hashish avvolti nello scotch che sono stati posti sotto sequestro. Per l’arrestato si sono aperti i cancelli del carcere Malaspina dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.