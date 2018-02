Giarre (Ct): sequestrati 15 Kg di droga e armi

I carabinieri della stazione catanese di Giarre hanno arrestato un 27enne del centro etneo per detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

In particolare, nel corso delle perquisizioni in alcune palazzine nel popolare quartiere Jungo il giovane ha tentato di disfarsi di una busta contenente 140 grammi di cocaina.

La busta è stata immediatamente recuperata dai militari. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare nella casa e nel garage del giovane, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 13 Kg di marijuana, 2 Kg di cacaina, 150 grammi di eroina, 25 gr di hashish e anche armi: un fucile sovrapposto Beretta modelli S55 calibro 12 con canne mozzate e matricola abrasa, una pistola Sig Sauer modello P230 calibro 9 con matricola abrasa, caricatori e munizioni, predisposta per l’applicazione di un silenziatore, 126 cartucce di vario calibro.

Trovata e posta sotto sequestro anche una moto d’epoca Yamaha XT 600 rubata il 24 agosto del 2017 ad Acireale, nonché 1580 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, 6 bilance elettroniche ed un avrio materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Le armi sequestrate sono state inviate al Ris di Messina per gli accertamenti tecnico balistici del caso e per stabilire se le stesse siano state utilizzate in eventuali azioni criminose. La moto d’epoca è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ristretto nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.