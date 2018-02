Valle del Mela (Me): inceneritore, i quesiti per i candidati alle politiche

Riceviamo e pubblichiamo una nota delle associazioni e comitati contro la realizzazione dell’inceneritore A2A nella valle del Mela. La storia continua. Probabilmente il consiglio dei ministri deciderà dopo le elezioni e i cittadini si chiedono quali siano le proposte dei candidati del territorio alle politiche.

“Manca ormai poco alle elezioni del 4 Marzo e molti cittadini della Valle del Mela si chiedono se, al di là delle generiche espressioni di contrarietà, i candidati del territorio siano davvero disposti ad impegnarsi per scongiurare il mega inceneritore di A2A.

Abbiamo quindi pensato che fosse necessario porre ai candidati specifici quesiti in tal senso e, una volta eletti, verificare il rispetto della parola data.

Il progetto dell’inceneritore del Mela è ancora in Consiglio dei Ministri, che molto probabilmente deciderà dopo il 4 Marzo se condividere il parere contrario del MiBACT o il parere favorevole della Commissione VIA, che peraltro contiene vari errori e travisamenti madornali.

C’è anche la possibilità che la decisione passi al successivo governo. In ogni caso, come abbiamo più volte ribadito, l’inceneritore è vietato dal Piano Paesaggistico, quindi un’eventuale autorizzazione sarebbe illegittima.

Nell’inviare i quesiti, abbiamo distinto il caso dei candidati del PD, partito che sostiene l’attuale governo, da quello dei restanti partiti.

Nello specifico ai primi abbiamo inviato i seguenti quesiti:

1) Si impegna ad avviare un’interlocuzione con l’attuale Governo affinchè capisca che questo progetto non può essere autorizzato, in quanto fortemente osteggiato dalla volontà popolare e vietato dal vigente Piano Paesaggistico?

2) Nel caso in cui la decisione passasse al successivo Governo, si impegna a far si che un eventuale futuro governo da lei sostenuto neghi ogni possibile autorizzazione dell’inceneritore?

Ai candidati degli altri schieramenti abbiamo invece inviato i seguenti quesiti:

1) Se venisse eletto, si impegna a far si che un eventuale futuro governo da lei sostenuto neghi ogni possibile autorizzazione dell’inceneritore?

2) Nel caso in cui l’inceneritore fosse già stato autorizzato, si impegna a far si che un eventuale futuro governo da lei sostenuto annulli ogni possibile autorizzazione dell’inceneritore, in quanto in contrasto con il vigente Piano Paesaggistico, oltre che con la volontà popolare?

Ecco la lista dei candidati a cui abbiamo inviato i quesiti:

Per il Centrodestra:

Maria Tindara Gullo (Uninominale)

Antonino Germanà (Forza Italia)

Elisabetta Formica (Forza Italia)

Carmela Bucalo (Fratelli d’Italia)

Giuseppe Sottile (Fratelli d’Italia)

Carmelo Lo Monte (Lega)

Marina Trimarchi (Lega).

Per il PD:

Pietro Navarra

Giuseppe Laccoto

Fabio D’Amore

Natalia Cimino

Per il Movimento 5 Stelle:

Alessio Villarosa

Angela Raffa

Francesco D’Uva

Antonella Papiro

Grazia D’Angelo.

Per Liberi e Uguali:

Maria Flavia Timbro

Gaetano Tirrito

Francesca Pietropaolo.

I candidati dovranno rispondere entro martedì 27 Febbraio e successivamente verranno rese pubbliche le risposte (o le mancate risposte) dei vari candidati interpellati.

Le associazioni e i comitati contro l’inceneritore del Mela”.