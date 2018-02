Tortorici (Me): “La vita in diretta” per le nozze di pietra di Sebastiano e Sara Calanni

Lo scorso San Valentino Sebastiano e Sara Calanni a Tortorici in contrada Potame hanno festeggiato le nozze di pietra. Un traguardo importante di cui avevamo parlato sul nostro giornale. Oggi le telecamere del popolare programma di Rai1 “La vita in diretta” sono arrivate nel piccolo centro nebroideo.

Il giornalista Giuseppe La Venia (nella foto accanto alla signora Sara), ha intervistato Sebastiano e Sara per far conoscere a milioni di italiani la loro storia. Un amore lungo 65 anni e che ha attraversato gioie e dolori come succede in tutte le coppie. Sebastiano e Sara non hanno mai gettato la spugna e oggi sono ancora insieme, circondati dall’affetto della figlia Marisa, del figlio Giuseppe e dei cinque nipoti: Davide, Fabiano, Giovanna, Sara e Sebastiano.

Nei prossimi giorni andrà in onda l’intervista ai coniugi Calanni, felici di aver avuto l’occasione di parlare della loro vita anche ai microfoni della Rai.