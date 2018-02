Mussomeli (Cl): finanzieri soccorrono giovane colpito da malore

Un giovane era stato colpito da un malore ed è stato soccorso dai finanzieri a Mussomeli nel nisseno. I fatti si sono verificati nella serata del 21 febbraio scorso intorno alle 19.00.

Le fiamme gialle, impegnate in un servizio di controllo economico del territorio in prossimità della via Palermo, arteria principale di Mussomeli, i finanzieri si sono accorti di un giovane privo di sensi rimasto bloccato sotto il paraurti di un’auto ferma.

La presenza di spirito, la rapidità e la decisione dei finanzieri hanno impedito che la perdita di sensi del giovane si trasformasse in tragedia.

I finanzieri, infatti, hanno bloccato l’area e disincagliato il giovane che presentava una ferita alla tempia e che la causa dell’improvviso malore, era stato probabilmente dovuto ad una crisi epilettica.

Uno dei militari ha eseguito le manovre necessarie per evitare che il giovane si mordesse la lingua o che questa lo soffocasse. All’arrivo dei soccorsi il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli per le cure del caso.