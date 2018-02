Catania: spacciatore arrestato in flagranza di reato al Tondicello

Prelevava la cocaina nascosta nelle vasche dell’acqua potabile nei pressi del Tondicello della Plaja a Catania. Con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti i carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 27enne Salvatore Pulvirenti.

I carabinieri hanno bloccato e fermato il pusher, trovato con 70 euro in contanti in tasca, incassati dalla precedente vendita della droga, recuperando anche nelle vasche 10 grammi di cocaina di cui una parte ancora in pietra e l’altra suddivisa in dosi.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima relegato ai domiciliari.