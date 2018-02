Catania: rincorre la madre col coltello in mano, arrestato

Un pregiudicato è stato arrestato oggi dai carabinieri a Catania in via delle Olimpiadi. Stava rincorrendo la madre con in mano un coltello. Dovrà ora rispondere di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia ed evasinoe.

L’uomo, già ai domiciliari per diverse pendenze penali, ieri sera era evaso andando dalla madre 80enne. Per motivi legati alla vecchia attività imprenditoriale della donna, titolare in passato di alcune gelaterie, pretendeva di poter accedere al garage, prelevare i costosissimi macchinari e venderli.

Al rifiuto della madre il figlio ha iniziato a minacciarla con un coltello da cucina. La malcapitata è stata costretta a fuggire per le scale e rifugiarsi da una vicina di casa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati da una telefonata. Il coltello è stato sequestrato mentre l’arrestato, dopo essere stato disarmato e ammanettato è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.