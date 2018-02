Castroreale (Me): si vota da domenica 25 per il borgo dei borghi 2018

A partire dalle 18:30 di domenica prossima 25 febbraio e fino a domenica 18 marzo si potrà votare il Borgo dei borghi 2018. Il sindaco di Castrorale (Messina), Alessandro Portaro ha preso parte alla conferenza stampa organizzata dalla pro loco Artemisia e dal comune a palazzo Zanca a Messina.

“Ci auguriamo di coinvolgere tanti siciliani residenti nella nostra isola, in Italia e all’estero – ha detto Portaro – dobbiamo far conoscere l’evento a tutti per far vincere Castroreale e di riflesso la Sicilia nel concorso nazionale Borgo dei borghi 2018.

Il borgo di Castroreale in questo momento è sotto i riflettori di Rai3 e degli organizzatori della manifestazione nazionale inserita nel programma della domenica pomeriggio Kilimangiaro, condotto da Camilla Raznovich. “Abbiamo anche bisogno della stampa siciliana – prosegue il primo cittadino – per veicolare al meglio il messaggio e renderlo più incisivo”.

Nel corso della conferenza stampa Mariella Scalafani, promotrice culturale e vicepresidentessa della pro loco Artemisia, si è soffermata sull’importanza del voto online. Per esprimere la propria esperienza si potrà votare sul sito web di rai play.it/programmi/Kilimangiaro nella sezione “il borgo dei borghi”. Ogni utente potrà votare una volta al giorno per tutto il periodo. La finale della kermesse sarà trasmessa da Rai3 in prima serata alle 21.00 di domenica uno aprile, giorno di Pasqua.

“Castroreale – dichiara Sclafani – in questa kermesse rappresenta la Sicilia e ha bisogno dei voti e della collaborazione di tutti, in particolar modo dei media, per conquistare l’importante titolo, che potrà avere notevoli ricadute sullo sviluppo turistico dell’intero comprensorio”.

Infine l’esperto alle attività promozionali e turistiche Antonino Sapienza, ha ricordato la pagina social “Castroreale Borgo dei Borghi 2018”, che negli ultimi mesi ha avuto un notevole incremento di visualizzazioni.

“La pagina social in questi mesi servirà ad aggiornare i visitatori in tempo reale sulle news dell’intero evento”. Durante la conferenza stampa è stato proiettato il filmato promozionale dedicato all’antico Borgo di Castroreale e alla sua grande bellezza artistica e paesaggistica, realizzato dalla “Comunicarte”.