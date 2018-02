Alcara Li Fusi (Me): in coro, uniti, per chiedere la strada

C’erano tutti: politici, amministratori, enti pubblici, associazioni e soprattutto cittadini. Gli stessi cittadini che ogni giorno per raggiungere da Alcara la costa, devono percorrere non meno di 45 minuti di strada. Eppure l’alternativa ci sarebbe: la strada di collegamento con Torrenova che passa da Militello Rosmarino. Il problema? Manca un Km e mezzo soltanto di strada per completare il tracciato.

Per chiedere i lavori di completamento della strada da mesi il comitato civico “Alcara – una strada per ripartire” si spende in tutto il territorio per chiedere a gran voce che venga ultimata l’improtante arteria di collegamento. “Non si può rischiare di morire perché le strade non sono percorribili e ci vuole troppo tempo anche perché arrivi un’ambulanza”. Così Calogero Di Naso del comitato di Alcara, presente alla manifestazione.

Domenica mattina alle 10.00 nonostante il tempo nuvoloso sono state tante le persone che hanno raggiunto il luogo dell’appuntamento: ciclisti, amministratori di Alcara Li Fusi, consiglieri di maggioranza e minoranza, giornalisti, pale meccaniche, componenti del club 4×4 Nebrodi, presieduto da Santo Scaffidi. Non sono mancate le presenze politiche: dal primo cittadino di Alcara Li Fusi (sebbene arrivato in ritardo per via di un lutto che ha colpito la cittadina nebroidea), all’onorevole regionale Bernadette Grasso, attuale assessore agli Enti pubblici. Presente anche Francesco CAlanna, commissario della Città metropolitana di Messina, nonché i sindaci di Torrenova, San Marco d’Alunzio, Sant’Agata di Militello e Rocca di Caprileone.

All’appello hanno risposto anche le telecamere di Rai3, mentre le immagini realizzate da Calogero Monachino con il suo drone hanno aiutato a migliorare il servizio andato in onda al Tg regionale.

Il sindaco di Alcara, ha battezzato questa arteria “incompiuta” la “porta dei Nebrodi”. Tutto questo dimostra ancora una volta l’interesse dell’attuale amministrazione di stare al fianco del comitato e dei cittadini per la battaglia per la viabilità di Alcara Li Fusi.

La prima tappa importante è stata fatta verso la realizzazione della strada, adesso si aspettano nuovi e più interessanti sviluppi. Soprattutto è quanto si augura il comitato Una strada per ricominciare e tutti i cittadini di Alcara.