Serie B: il Palermo non sa più vincere. Da Perugia arriva la terza sconfitta consecutiva

Al Palermo non basta il prolungato possesso palla per avere la meglio di un Perugia ordinato ma non vivace. Quindi, dopo quella con Empoli e Foggia, i rosanero incappano nella terza sconfitta consecutiva facendo emergere la difficoltà di trovare la porta, probabilmente, cercata con soluzioni eccessivamente scolastiche.

Mister Tedino si presenta al “Renato Curi” senza lo squalificato Coronado e decide di lasciare in panchina Posavec, Nestorovski e Bellusci concedendo una chance a Pomini, Rajkovic e La Gumina.

Il bel calcio è un’altra cosa: partita per tutti i 90 minuti quasi del tutto sterile, praticamente priva di qualsiasi sussulto, con il Palermo ed il Perugia che tendenzialmente controllano in maniera tediosa il match con la priorità assoluta di non subire gol stando attenti a non perderla più che a vincerla. Ad evitare il naturale 0-0 ci pensa Samuel Di Carmine che al 91° decide di beffare Pomini e tutto la brigata rosanero, regalando la nona vittoria al Perugia ed infliggendo la quinta sconfitta al Palermo che rimane al terzo posto e vede la capolista Empoli (oggi vittoriosa contro il Parma per 4-0) lontana di ben 6 punti.

Testa adesso al prossimo incontro, di nuovo in trasferta, contro la Pro Vercelli di mister Grassadonia, nell’auspicio di invertire la tendenza di questo febbraio horribilis.

PERUGIA: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Kouan, Bianco, Gustafson, Pajac, Cerri, Di Carmine. A disp: Santopadre, Nocchi, Zanon, Bonaiuto, Colombatto, Gonzalez, Belmonte, Nura, Dellafiore, Bandinelli, Terrani. All: Roberto Breda

PALERMO (3-5-1-1): Pomini, Szyminski, Struna, Rajkovic, Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev, Aleesami, Trajkovski, La Gumina. A disp: Maniero, Posavec, Bellusci, Accardi, Moreo, Gnahoré, Rolando, Balogh, Fiordilino, Fiore, Dawidowicz, Nestorovski. All: Bruno Tedino.