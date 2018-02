Palermo: verso il primo casting di “The Master Beauty” con il parrucchiere di Tortorici Salvuccio Canfora

Una formula innovativa e vincente. Un contest dove le aspiranti modelle non sono le sole protagoniste. Un concorso che mette insieme per la prima volta aspiranti modelle, truccatori, parrucchieri e stilisti di abiti nonché di accessori. È tutto questo Master Beauty, firmato dal parrucchiere di Tortorici (Messina) Salvuccio Canfora che insieme alla Kendra eventi ha lanciato il nuovo e appassionante contest di moda.

Oltre al vulcanico parrucchiere oricense Salvuccio Canfora, del team fanno parte il giornalista, regista e presentatore nonché esperto nell’organizzazioe di eventi, Roberto Oddo; il comunicatore specializzato nel digital marketing degli eventi Sergio Nuzzo e la giovane studentessa Silvia Canfora, punto di riferimento per le modelle in ogni fase del contest.

The master beauty sta spiccando il volo. Da Tortorici è arrivato a Palermo nel 2017 con la finale che si è tenuta a Palermo e da Palermo riparte per il nuovo anno con il primo casting che è in programma il 25 febbraio negli studi televisivi dell’emittente CTS.

Nel corso del casting saranno selezionate le concorrenti e in via eccezionale il casting diventerà anche il primo format televisivo in onda sulle reti del gruppo CTS.

Testimonial del casting sarà Mariapia Composto, la liceale di Milazzo, nel messinese, che lo scorso dicembre 2017 è stata eletta la prima miss Master Beauty.

“Tutti sono protagonisti nel contest The master beauty – ci racconta il patron della manifestazione Salvuccio Canfora – sia le modelle che chi opera nel mondo della moda con la sua creatività e professionalità. Puntiamo ad ampliare in tutte le regioni italiane il nostro evento creando una rete di collaboratori ed agenzie. La formula esclusiva punta a selezionare e formare le top model del futuro, costruendo un vero e proprio team di cui fanno parte gli stilisti che metteranno a disposizione la loro creatività, la formazione e l’esperienza acquisita nei diversi settore della moda e della bellezza in Italia”.

Il casting è già partito, ma sono aperte le iscrizioni sia per le modelle che per acconciatori, truccatori, stilisti, scuole di moda e partner aziendali.

Chiunque volesse lavorare nel mondo della moda e della bellezza avrà un’occasione: partecipare a questo innovativo contest.