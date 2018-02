Palermo: “caso Antoci”, la risposta di Musumeci

“Abbiamo esercitato il diritto allo spoils system senza alcuna eccezione per tutti gli enti regionali”. Così puntualizza il presidente della regione siciliana, Nello musumeci, in relazione al caso Antoci.

“Un diritto voluto fortemente, tra l’altro – continua Musumeci – dal partito democratico che oggi cavalca la polemica elettorale ma ieri non ha ritenuto Antoci valido per un posto in parlamento, non candidandolo alle politiche.

Come per tutti coloro che sono impegnati nella lotta per la legalità, ho avuto grande rispetto anche per il dottor Antoci, al quale ho testimoniato solidarietà e vicinanza nel mio passato ruolo di presidente della Commissione regionale antimafia, il suo protocollo sarà adottato anche in altri Enti”.

Musumeci è dunque intervenuto ufficialmente in merito alle polemiche nate dopo il ricambio ai vertici dei vari enti regionali, tra cui il parco dei Nebrodi guidato fino a ieri da Giuseppe Antoci. L’ex presidente del parco dei Nebrodi è scampato un paio di anni fa ad un attentato e ha espresso perplessità sulla scelta di Musumeci, affermando che mancavano ancora sei mesi alla fine del suo mandato.

Ieri i sindaci del territorio hanno scritto al governatore Musumeci per chiedere di tornare indietro sulla decisione, dati anche i numeri positivi del parco dei Nebrodi, soprattutto in termini turistici.