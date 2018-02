Caltanissetta: rapina prostituta, arrestato

Un 24enne incensurato di Caltanissetta è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. L’accusa è di rapina aggravata e lesioni ai danni di una prostituta romena.

Ieri sera gli agenti del commissariato di Gela, in collaborazione con i colleghi di Piazza Armerina hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziario emesso dal gip al tribunale di Gela, su richiesta della procura della Repubblica nei confronti di un 24enne residente a Piazza Armerina.

I fatti si sono verificati lo scorso 2 febbraio quando una volante del commissariato, transitando per via Venezia a Gela, ha notato una donna di 33 anni con una ferita alla testa.

La donna ha riferito agli agenti di essere stata aggredita poco prima da un giovane uomo di statura media e con i capelli chiari. La donna è stata condotta nell’ospedale di Gela per le cure del caso.

Nel pomeriggio, come ha raccontato agli agenti, la donna era stata contattata sul proprio cellulare da un uomo che aveva fissato un appuntamento. Una volta incontratasi con il cliente, a bordo dell’auto di quest’ultimo, sono andati in un luogo un poco in periferia sulla Gela-Vittoria.

La romena ha poi riferito agli agenti che dopo aver chiesto al giovane il pagamento di 50 euro per le prestazioni sessuali, quest’ultimo le aveva detto di poterle dare soltanto 30 euro.

La ragazza a quel punto ha rifiutato l’incontro chiedendo all’uomo di riaccompagnarla a casa. A quel punto l’arrestato le ha chiesto di consegnargli 100 euro, tirandole la borsa. Alla reazione della donna, terrorizzata, ha iniziato a colpirla con calci e pugni.

La vittima, ancora terrorizzata, ha detto che a quel punto il giovane le ha mostrato una pistola che custodiva alla cintura, minacciandola che le avrebbe sparato se non gli avesse consegnato la borsa.

La donna, a causa dei colpi ricevuti, è caduta a terra lasciando cadere la borsa e il giovane si è appropriato di due banconote da 50 euro che lei teneva nella borsetta. La donna è stata poi colpita alla testa con un oggetto che le ha procurato una ferita.

Nonostante l’aggressione la ragazza è riuscita a scappare e raggiungere la strada statale dove è stata soccorsa da una vettura in transito. Le indagini avviate immediatamente dagli agenti del commissariato hanno individuato l’aggressore che è stato arrestato oggi.