Parco dei Nebrodi (Me): Lumia, mancata conferma Antoci è un regalo alla mafia

La mancata conferma di Giuseppe ANtoci alla guida del Parco dei Nebrodi è un regalo alla mafia”. Commenta così la decisione del governo regionale di commissariare il parco dei Nebrodi, il senatore del Pd, Giuseppe Lumia.

“Quale interesse politico è stato ritenuto così prioritario – prosegue Lumia – al punto da sacrificare un percorso virtuoso di legalità e sviluppo come quello portato avanti da Antoci? Quale assetto di potere si è voluto ripristinare? Certo c’è da dire che anche il Pd ha fatto scelte neative che vanno in questa direzione, se si considerano le candidature per le politiche.

Con questa scelta – continua Lumia – l’esposizione al rischio aumenta ulteriormente. Il Parco dei Nebrodi è stato un modello virtuoso e positivo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, perché ha saputo coniugare legalità e sviluppo.

Infine – conclude – voglio sottolineare che Antoci non ha incrociato la ‘mafia dei pascoli’, come riduttivamente e furbescamente qualcuno sostiene per minimizzare la portata della sfida, ma la ‘mafia dei terreni’, violenta, ricca e potente, in grado di fare affari e produrre profitti superiori allo stesso traffico di droga. Una mafia che per anni ha sottomesso i giovani e gli operatori economici del settore al giogo delle famiglie mafiose”.