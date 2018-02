Parco dei Nebrodi (Me): finisce l’era Antoci

È finita al parco dei Nebrodi l’era di Giuseppe Antoci. Da oggi il parco, su disposizione della Regione, sarà commissariato.

Ieri l’assessorato regionale a Territorio e Ambiente ha nominato i commissari dei parchi dei Monti Sicani, dell’Alcantara e delle Madonie. L’assessore regionale Toto Cordaro completerà il cambio dei dirigenti regionali, dopo l’elezione di Nello Musumeci a presidente della Regione.

E Antoci scrive una lunga lettera per ricordare i suoi anni “a tratti difficili, ma pieni di amore e di passione” per il suo ruolo all’interno del parco dei Nebrodi.

Oltre all’amore per l’ambiente e per il territorio, Antoci si è spento anche contro la mafia. È stato vittima di un attentato nei boschi del messinese ed è sua la firma sul protocollo che porta il suo nome per colpire la mafia dei boschi.

“Ho assunto la presideza del parco dopo dieci anni di commissariamenti – scrive Antoci – trovandolo depotenziato, mortificato e considerato, nonostante il valore dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti, un carrozzone. E siamo partiti.

Insieme ai sindaci, insieme a tutti coloro che hanno voluto dare una mano, a poco a poco verso una strada di crescita, di dignità e di rispetto delle regole. Sì, siamo proprio ripartiti e a poco a poco abbiamo cominciato, insieme, a ritagliarci pezzi di successo che fanno e faranno parte di una storia chiara ed inequivocabile che nessuno potrà oscurare e che ha dimostrato che i Nebrodi, il suo territorio, fatto di gente perbene, di cittadini laboriosi e di amministratori onesti, potevano insieme scrivere una nuova pagina di sviluppo, di tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi fondamentali della trasparenza e della legalità”.

Antoci ricorda poi il suo legame con il territorio dei Nebrodi “al quale sono e rimarrò egato per la vita, un pezzo di territorio fra i più belli del mondo.

Abbiamo rimesso in un circuito virtuoso tante aziende che, anche attraverso la creazione del marchio Nebrodi Sicily, hanno avuto la possibilità di allargare i loro spazi imprenditoriali, creando anche rapporti con partners stranieri.

Abbiamo portato al centro dell’interesse turistico coloro che vengono in Sicilia a tal punto che nella stagione del 2017, su un campione di 44 differenti nazionalità, si è registrato un aumento esponenziale su tre mete principali: Taormina, Isole Eolie e Parco dei Nebrodi.

Oggi, il valore sotto il profilo del prezzo agli allevatori, per esempio per il suino nero dei Nebrodi, è notevolmente aumentato come si è notevolmente abbassato il livello dei furti e degli abigeati che gli stessi subivano – prosegue Antoci – e che, grazie ai controlli nel territorio, hanno ridato serenità alle aziende agricole.

Gli importantissimi incontri internazionali tenutesi al parco hanno coinvolto le migliori menti ambientali del mondo, facendo diventare il territorio dei Nebrodi fucina di proposte nazionali ed internazionali.

La collaborazione con gli ordini professionali, come ad esempio con l’Ordine dei Geologi, ha consentito al Parco di creare un Centro Studi per il dissesto idrogeologico, esperienza sul piano nazionale effettuata solamente in Liguria, nelle Cinque Terre.

Sono risultati che, uniti alla forte vicinanza delle altre Istituzioni, Prefettura, Forze dell’Ordine, Società Civile e Associazionismo, hanno rappresentato un percorso che oggi si chiude con una semplice parola: GRAZIE.

Grazie – prosegue l’ormai ex presidente del parco dei Nebrodi – a tutti coloro che mi hanno aiutato in questo desiderio di donarmi ad un territorio unico, esercitando il mio ruolo senza mai porre steccati politici¸ma portato avanti il fondamentale valore dell’ascolto, dell’ascolto nei confronti di tutti, non degli amici degli amici, non degli appartenenti ad un partito o ad un altro, ma dell’ascolto aperto e trasparente.

Come ho amato dire io in questi anni, “il Parco come casa di vetro”. È con questo sentimento che, appresa la notizia dell’esercizio dello Spoils System allargato anche alla Presidenza del Parco dei Nebrodi, attraverso il quale il Presidente Musumeci ha esercitato il suo ruolo commissariando l’Ente, mi accingo a lasciare il mio incarico con la consapevolezza di consegnare al mio successore un Parco sano contabilmente, nuovo nell’immagine e stracolmo di turismo che negli ultimi anni ne ha invertito una tendenza che invece era al ribasso”.

Si avverte una nota di amarezza nelle parole di Antoci nel ricordare tutte le conquiste del parco dei Nebrodi sotto la sua guida, ma prosegue: “voglio ricordare di questa esperienza solo questi aspetti positivi, lasciando al ricordo e alle notti insonni quelle negative, sperando che un giorno le drammatiche vicende che hanno colpito me, gli uomini della mia scorta, la mia famiglia, la Sicilia e il paese possano uscire definitivamente dalla nostra mente, evitando di far pensare e riflettere come un uomo che accetta un incarico pubblico e che lo porta avanti fino in fondo facendo niente di più che il proprio dovere, possa finire per questo ucciso in un agguato mafioso”.

Intanto i sindaci del parco dei Nebrodi hanno scritto una lettera al presidente Musumeci per chiedere il reintegro di Antoci (la lettera la trovate a questo link). A loro va l’ultimo pensiero dell’ex presidente del parco dei Nebrodi. “Un grazie particolare – scrive – ai 24 sindaci del Parco e agli ulteriori 23 che hanno fatto richiesta di nuovo ingresso. A loro e alle loro comunità va il mio sentito abbraccio, sono stati per me compagni di vita amministrativa, ma soprattutto amici. Un grazie speciale, infine, voglio dedicarlo alla mia famiglia che insieme a me ha vissuto questi anni bellissimi di impegni e di soddisfazioni, ma anche drammatici e che continua a vivere con me una vita difficile, blindata e di privazioni. Abbiamo insieme deciso, nel tempo, quale fosse la strada giusta da seguire e l’abbiamo scelta consapevoli dei rischi che correvamo”.

E Antoci non può che ricordare con orgoglio il protocollo di legalità, il cosidetto protocllo Antoci che sta “salvaguardando tantissime aziende agricol e oneste dalla pressione mafiosa e farà percepire i fondi europei soltanto alle persone perbene che, grazie a Dio – prosegue Antoci – sono la stragrande maggioranza dei siciliani e del paese”.

La lettera Antoci la conclude così come l’ha aperta: con un altro grazie. Questa volta il grazie è per il presidente della regione siciliana Nello Musumeci che, “attraverso la mia rimozione e il relativo commissariamento del parco dei Nebrodi, mi ha fatto comprendere, in maniera inequivocabile, da quale parte sta. Comunque, nonostante tutto, indietro non si torna… la strada è ormai tracciata… la storia darà il suo verdetto. Viva il Parco dei Nebrodi, viva la Sicilia, viva il Paese, per il quale continuerò, senza indugi, a lottare con forza e senza sosta, proprio per evitare che si possa indietreggiare… se solo anche di un metro.

Avanti… insieme”.