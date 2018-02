Palermo: Ars, bocciato il recepimento della legge sul terzo mandato dei sindaci

In I commissione all’Ars è stato bocciato il recepimento della norma nazionale che consentirebbe ai sindaci dei comuni sotto i 3 mila abitanti di svolgere il III mandato.

A comunicarlo con una nota è il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe Milazzo che prosegue: “ritengo scandaloso che per colpa di deputati elettri tra le fila del centrodestra oggi si è bocciato un disegno di legge che aiuta i piccoli comuni ad avere un proprio rappresentante”.

“E’ sotto gli occhi di tutti – prosegue Milazzo – che, a causa delle condizioni di grande difficoltà in cui versano i comuni, oggi sia difficile trovare amministratori esperti e disponibili a candidarsi. È difficile trovare amministratori esperti e disponibili a candidarsi.

È scandaloso – incalza il capogruppo forzista – che esponenti del Pd, i quali vantano mandati che vanno ben oltre le 3 legislature, di fatto vietano ai sindaci di candidarsi per la terza volta”.

Secondo il capogruppo Milazzo stiamo vivendo un “periodo di grande ipocrisia in cui si predica quotidianamente, sia da membri del Pd che del M5S, l’urgenza di allinearsi al resto del paese, per pura convenienza quella bocciata oggi è una norma nazionale e faremo di tutto per riproporla”.