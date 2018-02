Palermo: Molinelli e Pecoraro al Brass per San Valentino

Standard del jazz e Love Songs per celebrare in musica il Valentine’s day con Diletta Molinelli & Roberta Pecoraro per l’appuntamento del “Brass Talent”, la serie di concerti tenuti da allievi ed ex allievi della Scuola Popolare di musica della Fondazione The Brass Group al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo a Palermo, mercoledì 14 febbraio alle ore 21.30.

I battenti dello storico jazz club si apriranno con le due giovani e talentuose cantanti che hanno fatto della musica jazz il loro percorso di studio e leit-motiv. Allieve di Carmen Avellone presso la Scuola Popolare di Musica ed accompagnate dal pianista Giuseppe Preiti, da Giuseppe Costa al Contrabasso e Giuseppe Madonia alla batteria, le due artiste eseguiranno brani che riprendono le atmosferre tipiche del mood dei classici jazz e non solo, tra gli altri ricordiamo “Satin Doll”, “Blue Moon” e “All of Me” e “I wanna hold your hand” dei Beatles.

Diletta Molinelli, classe 1990 si è avvicinata al jazz verso i 14 anni ascoltando per caso la canzone “Dream a little dream of me” di Doris Day: Da questo momento la giovane artista si avvicina al genere tanto da approfondirne continuamente il sound e le composizioni. Sarà anche questo uno dei brano inseriti nel repertorio del concerto. La musica per Diletta è paragonabile ai tasti di un pianoforte, giusto per citare il famosissimo film, come lei stessa dichiara, La leggenda del pianista sull’oceano, “tra quegli ottantotto tasti ci sono mille sfumature diverse, possiamo esprimerci in mille modi diversi suonando e cantando”.

“Per i ragazzi di oggi”, continua la giovane cantante, “la musica dovrebbe essere un’espressione interiore da sviluppare in modi nuovi, diversi, originali. La musica è emozione, divertimento, ma anche punto di incontro tra culture diverse e modi di esprimersi differenti. Insomma, un linguaggio comune che “ abbatte” tutte le differenze ma che al tempo stesso ci fa sentire unici”.

Roberta Pecoraro è invece una cantante che, sebbene si sia approcciata al canto lirico, riesce a passare dalle sonorità classiche a quelle afroamericane della musica jazz proprio presso la Scuola del Brass. Prende parte ad Area Sanremo 2016 e frequenta intensi seminari presieduti da Mogol, Francesco Guccini, Morgan, Simona Molinari ed entra a far parte della Skillie Charles Orchestra come voce solista.

Il costo del biglietto è di euro 5,00 incluso i diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.ticksweb.com e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.