Palermo: l’architetto Gristina presenta alcuni progetti

Lunedì scorso, 5 febbraio, l’architetto palermitano Giorgio Gristina ha presentato al sindaco Leoluca Orlando e al presidente della commissione consiliare alla cultura, Francesco Bertolino, alcuni progetti per Palermo capitale italiana della cultura 2018.

Si tratta di un insieme di progetti che propongono nuove iniziative per la città di Palermo negli ambiti della comunicazione e dell’arte.

Nel campo della comunicazione viene proposto un nuovo “pittogramma” per la promozione della città e dei suoi tesori, le più ricche e preziose stratificazioni storico artistiche e culturali del Mediterraneo: una P aperta che si trasforma, di volta in volta, in spazio espositivo coperto, temporaneo, Urban Tower, in seduta urbana, Urban Sitting o in Urban small sitting (vedi foto allegata)

Nel campo della cultura, l’architetto Gristina ha illustrato al sindaco Orlando e a Bertolino due ipotesi per riqualificare l’area urbana Zona Espansione Nord (ZEN). Il primo progetto, dal nome PALERMO PORTA NORD (PPN) propone di riqualificare artisticamente il soprapasso pedonale di via Sandro Pertini. Il secondo progetto UNITED BUILDINGS OF COLORS (UBC) propone un intervento di land art che prevede la decorazione delle nove testate Est degli edifici di Via Senocrate di Agrigento, con il coinvolgimento di artisti contemporanei selezionati nel panorama mondiale; UBC propone che la stesura del colore sulle testate degli edifici possa essere realizzata dagli abitanti del quartiere, in sinergia con l’accademia di Palermo e con l’ausilio dei rocciatori dei corpi specializzati dello Stato.