Capo d’Orlando (Me): oggi si premia la maschera più bella

Rinviata sabato per il maltempo, si terrà questo pomeriggio la premiazione della maschera più bella del carnevale siciliano a Capo d’Orlando nel messinese. Un appuntamento organizzato dall’assessorato al turismo del comune di Capo d’Orlando.

Appuntamento alle 15.30 con tutti i bambini e le maschere sull’isola pedonale per la consegna dei premi e dei gadget. Domani intanto, martedì grasso, sarà riproposta la sfilata dei gruppi mascherati con la partecipazione delle scuole di danza, dei circoli e delle associazioni, oltre che dei gruppi spontanei.

Nel caso in cui il maltempo dovesse impedire il regolare svolgimento della sfilata di domani, la palestra comunale della scuola media Ernesto Mancari di via Piave ospiterà un pomeriggio di animazione per i bambini.